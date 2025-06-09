FUTBOL
La selecció, orgullosa malgrat la derrota amb Anglaterra
No és habitual per a una selecció com Andorra mirar als ulls a la subcampiona d’Europa i, tot i encaixar una mínima derrota contra Anglaterra, el partit va deixar un pòsit molt agradable als tricolors. L’equip de Koldo es va mostrar molt seriós i, fins i tot, va poder empatar contra una potència com l’anglesa si Guillaume hagués estat més encertat. “Aquest tipus de partits són un somni i una alegria jugar-los. Estem contents per la feina que hem fet”, va explicar Cristian García, que va afegir que “tot i ser una derrota, el treball ens reforça i esperem traslladar-ho contra Sèrbia”. Serà demà quan la selecció tricolor visitarà (20.45 h) el conjunt serbi, a Leskovac.