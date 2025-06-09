ESQUÍ ALPÍ
L’equip sub-16 de l’EEBE enceta la preparació
El grup sub-16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) ha iniciat la pretemporada amb treball físic, clau per preparar l’estada d’un mes d’esquí a Corralco (Xile) aquest agost. Fins al 21 de juny, combinaran sessions de físic –al CTEO d’Ordino– amb l’escola i a finals de mes viatjaran a Les Deux Alpes per fer sis dies d’esquí i posar a punt el material. Després, seguiran amb un bloc intensiu de físic al juliol, abans de marxar a Xile.
“El treball físic és progressiu i anem pujant càrregues per arribar en forma”, explica Pol Carreras, responsable del grup.