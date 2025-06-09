FUTBOL

A dos partits de l'ascens

L’FC Andorra jugarà la final del play-off contra la Ponferradina després de vèncer a Eivissa

Els jugadors de l’FC Andorra celebren el gol que els va donar la victòria ahir a Eivissa (0-1).

Marc Basco
Marc Basco
Eivissa -enviat especial-

Al futbol, igual que a la vida, hi ha petites accions o moments que poden canviar-ho tot en un segon. I ahir a Can Misses va passar en dues ocasions. Primer amb Nico Ratti, i després amb Pau Casadesús. Perquè sense aquests dos noms propis, i amb dues accions concretes, no pot explicar-se que l’FC Andorra es classifiqués per disputar la final del play-off d’ascens a Segona Divisió. Perquè els tricolors van patir com mai davant d’un Eivissa que va ser molt superior, però Ratti primer aturant un penal a la primera meitat, i Casadesús, ja a la represa, fent-li un vestit a mida, de nou, a Bebé, per servir-li el gol a Lautaro, van tenir dues accions d’aquelles que et canvien la vida, o en el cas d’un dia com el d’ahir, un partit o una eliminatòria, en un segon.

Ratti va aturar-li un penal a Bebé a la primera meitat.

Perquè la realitat és que l’FC Andorra no va ser millor que l’Eivissa. Almenys fins al 0-1. Perquè els locals eren conscients que no només havien de guanyar, sinó que havia de ser per dos gols de diferència per, com a mínim, forçar la pròrroga. I van anar per feina, perquè les ocasions i les arribades van ser locals més enllà d’algun acostament tricolor. Però l’Eivissa s’anava estavellant contra Ratti una i altra vegada, i contra el seu propi desencert.

L’FC Andorra no estava fi i es demostrava en accions com la que va acabar sent penal i canviant el curs del partit, perquè després que Martí Vilà perdés una pilota, Ratti no va tenir més remei que fer falta dins de l’àrea. Però el porter es va estirar com poques vegades ho havia fet, i va aturar-li la pena màxima a Bebé amb una intervenció espectacular just abans del descans. I tot i que això hauria d’haver estat un abans i un després, just a la represa va seguir el monòleg eivissenc. Però quan més semblava ensumar-se l’1-0, i qui sap què més després, el que va acabar arribant va ser el 0-1. Casadesús va lluitar una pilota contra Bebé, el brasiler li va prendre, però lluny de donar-se per satisfet, el jugador de l’FC Andorra va seguir lluitant-la i va arribar a plantar-se fins la línia de fons per posar-li una pilota enrere i suau a Lautaro per obrir el marcador i acabar de sentenciar-ho tot.

L’FC Andorra està a dos partits de pujar, i ara se les veurà amb la Ponferradina amb la tornada, de nou, fora de casa.

"EL GOL ENS HA DISPARAT"

Beto Company, l'entrenador de l'FC Andorra va mostrar-se satisfet per passar a la final i va afirmar que “no sé si ens havíem enfrontat a un equip d’aquest nivell, ens han portat al límit, però el gol ens ha disparat a nivell emocional i a ells els ha complicat encara més”.

DESTACATS

Ratti
​HEROI
Més enllà del penal aturat, les seves intervencions van mantenir a l’equip amb vida fins al gol de Lauti.

​Laurato
​GOLEJADOR
No va fallar a la cita, i la que va tenir, la va enviar cap a dins per deixar l’eliminatòria sentenciada.

​Casadesús
​INSISTENT
La seva persistència lluitant cada pilota es va traduir en l’assistència que va portar al 0-1.

L'ALTRA FESTA EIVISSENCA

El d’ahir no era un dia més a Eivissa. Perquè enmig del que podia ser un rutinari dia d’estiu amb tota la turistada envaint l’illa en busca de festa, hi havia futbol, que també pot ser perfectament festa. I es notava. Perquè encara que els puristes diran que entitats com l’Eivissa (fundat el 2015) o l’FC Andorra (amb més de 75 anys d’història, però en una nova etapa des de l’arribada de Piqué i Clayton el 2018) són artificials i joguines de milionaris, la realitat és que també hi ha passió i sentiments. I es veia passaejant pels carrers, on de tant en tant apareixia alguna samarreta blava, i també alguna de tricolor.

El sentiment es va veure sobretot a la fan zone situada a l’exterior de l’estadi amb música com si una discoteca fos on l’afició local va rebre els seus, però sobretot amb l’arribada del màxim accionista tricolor, Gerard Piqué, rebut ja a dins del camp amb carinyo per part d’alguns dels aficionats locals situats en un dels fons. Just a l’altre extrem del camp hi havia els tricolors, més a l’expectativa, però que també es feien sentir de tant en tant animant-se amb algun Força Andorra o amb Un dia de partit. Però la festa de veritat per als tricolors va arribar primer amb el penal aturat per Ratti, i després amb el gol de Lautaro.

Rebuda als locals.

