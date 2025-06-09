PIRAGÜISME
Doria i Pellicer queden fora dels quarts en caiac cros
Mònica Doria i Laura Pellicer es van quedar a les portes dels quarts de final en la prova de caiac cros, modalitat més recent del calendari internacional, de la Copa del Món de la Seu d’Urgell, disputada ahir. Les dues palistes van fer uns bons time trials, però Doria el va completar amb un temps de 55.26 i va acabar 17a, mentre que Pellicer va ser 30a amb un crono de 58.41. Totes dues van entrar al tall de les 32 millors, però no van poder superar les eliminatòries després d’enfrontar-se a rivals molt exigents en les seves respectives sèries. D’altra banda, la Copa del Món va tenir també el debut de Nil Checa. El jove palista, de només 14 anys, va marcar 52.90 i va acabar 42è, a prop del tall, en una actuació destacada tenint en compte que era l’estrena en la modalitat. La pròxima cita internacional per als palistes andorrans serà a Pau, França, a la Copa del Món que se celebrarà aquest cap de setmana.