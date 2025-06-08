TENNIS
Vicky Jiménez jugarà avui la final davant Sara Bejlek
Vicky Jiménez disputarà avui la final del torneig WTA 125 de Makarska (Croàcia) davant la txeca Sara Bejlek número 188 del rànquing mundial, després de superar la sèrbia Lola Radivojevic en tres sets: 6-7, 7-5 i 6-4.
El duel va ser una autèntica prova de caràcter per a Vicky. Al primer set va arrencar amb dificultats i es va veure amb un desavantatge de 3 a 5 i, malgrat això, va reaccionar amb determinació per encadenar tres jocs consecutius i forçar el tie break, tot i finalment cedir el set. En el segon, amb un marcador advers de 2 a 5, Jiménez va capgirar la situació amb cinc jocs consecutius que li van permetre igualar el partit i la sortida que va protagonizat en el tercer (4-0) va ser suficient per anotar-se la victòria tot i el repuntament de Radivojevic.