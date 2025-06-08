CURSES D'OBSTACLES
Soley i Bérquez guanyen l’Spartan Beast de 21 km
L’edició tanca avui amb la Super (10 km) i la resta de curses Sprint
L’Spartan Race va coronar els seus nous guanyadors en la prova Beast (21 km i 30 obstacles) amb un dels noms més habituals a Encamp al lloc més alt del podi. Albert Soley, amb un temps de 2h53’14”, va ser el primer a creuar la línia d’arribada en la categoria masculina, mentre que Andrea Bérquez (3h33’52”) es va imposar en categoria femenina. El podi masculí el van completar Pau Nacenta i Jonathan Garcia, mentre que en categoria femenina van ser Petra Arvela i Doriane Javaut qui van acompanyat Bérquez entre les tres primeres. Després d’una exigent cursa d’obstacles que va tornar a provar els límits físics i mentals dels participants, l’organització va destacar que aquesta prova és considerada una de les més importants del calendari europeu de curses d’obstacles: “Coronar-se a Encamp té més valor que fer-ho en qualsevol altra carrera. Els millors han de guanyar aquí”, va afirmar Àngel Sanz, director de Spartan Race. L’ambient va tornar a ser espectacular, tant a la zona de sortida, al costat del parc de l’Ossa, com a la nova arribada a l’aparcament del Rosaleda, on centenars de persones es van aplegar per animar i gaudir de la cita. Els establiments de restauració i comerç d’Encamp van valorar molt positivament l’afluència de públic, i molts d’ells van participar amb paradetes a la zona del village a la plaça dels Arínsols. La competició continuarà avui amb la prova Súper (10 km i 25 obstacles) i la resta de curses Sprint, que tancaran la present edició espartana a Encamp.
