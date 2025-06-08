FUTBOL
Pas per seguir amb el somni intacte
Els tricolors defensen l’avantatge del 2 a 0 davant un Eivissa que apel·la a la seva fortalesa local
L’FC Andorra afronta al Palladium Can Misses (19.00 h) la tornada de la semifinal del play-off d’ascens a la Segona Divisió amb l’esperança intacta i un avantatge valuós. Després de superar l’Eivissa per 2 a 0 a l’Estadi de la FAF a Encamp els homes de Beto Company arriben a terres balears amb optimisme, però també amb la consciència que res està decidit.
“Pensar que està fet és una absurditat enorme. Continuo pensant que l’eliminatòria està al 50%”, va advertir el tècnic andorrà. “Hem fet una part de l’eliminatòria, però el rival ens va demostrar que són molt bons, i anem a Can Misses, on ells s’han sentit molt forts durant tot l’any. No està gens fet. L’anada va ser una bona posada en escena i amb un bon avantatge al marcador, però tenim molta feina per fer”. L’Eivissa, dirigit per Paco Jémez, buscarà capgirar l’eliminatòria davant la seva afició, que omplirà gairebé les graderies amb més de 4.000 espectadors. L’equip celeste s’agafa al seu poder com a local –on ja ha aconseguit set victòries per dos o més gols de diferència aquesta temporada– per alimentar les esperances de remuntada. Company, prudent però convençut, defuig qualsevol etiqueta de favorit: “No ens veiem favorits: ni a l’inici ni ara. Està tot obert i m’espero el mateix Eivissa que vaig veure aquí, però amb aquest plus que et dona jugar a casa i en un estadi que estarà ple”. A més, va advertir que el conjunt balear sortirà amb molta intensitat: “És difícil que ens pressionin més amunt perquè ja ho van fer molt, però m’espero que tinguin una bona entrada al partit”.
“Volem ser més valents que mai i ser atrevits. Si anem a Eivissa a defensar una renda, estem morts”
El tècnic tricolor preveu un partit molt semblant al de l’anada: “Tots dos equips ens assemblem, perquè patim sense pilota i hi estem còmodes. Serà una batalla per tenir la pilota, per fer mal quan la tinguem i intentar recuperar-la ràpidament quan no la tinguem. Segur que ells faran algunes petites modificacions, igual que nosaltres, però crec que els plans de partit seran molt similars”.
Company va descartar rotacions per temes físics: “No ens plantegem cap mena de rotacions. Necessitem el 100% de cadascun. Triem els onze jugadors que més ens acosten a la victòria, tenint en compte tots els condicionants”. Més enllà dels aspectes tàctics, l’entrenador tricolor va posar èmfasi en el factor emocional. “L’aspecte mental i emocional és fonamental i volem ser més valents que mai i ser atrevits. Si nosaltres anem a defensar una renda, estem morts”, va sentenciar Beto.