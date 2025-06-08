Futbol
L’FC Andorra passa a la final del play-off (0-1)
Els tricolors s’enfrontaran a la Ponferradina després de vèncer a l’Eivissa
L’FC Andorra jugarà la final del play-off d’ascens davant de la POnferradina després de guanyar 0-1 a Eivissa. EN un partit on els illencs han estat molt superiors, un penal aturat per Ratti a la primera part ha començat a canviar el partit, i un gol de Lauti a la represa ha sentenciat l’eliminatòria.
Els tricolors han arrencat bé, provant-ho amb una falta lateral de Molina que ha tret el porter, però poc a poc ha estat l’Eivissa qui s’ha fet amb el domini i qui ha generat més perill. Com en un tir desviat de Bebe, o amb una centrada-xut del brasiler que s’ha enverinat. L’FC Andorra també es deixava caure, com en una rematada de Cerdà amb el cap després d’una centrada de Molina. I de sobte ha emergit Ratti, primer aturant un cop de cap a la sortida d’un córner, i després salvant a l’equip des dels 11 metres. I és que una errada de Martí Vilà ha obligat al porter a fer penal. Però ell mateix li ha endevinat el tir a Bebé i ha aturat la pena màxima donant una altra vida als tricolors just abans del descans.
A la represa, l’Eivissa seguia sent millor i els tricolors han continuat patint davant de les arribades locals, com un u contra u de Mo Dauda, que tot sol davant de Ratti, ha enviat la pilota fora. Però igual que a la primera part ha emergit Ratti, a la segona ho ha fet Casadesús, igual que va fer a l’anada, marxant de Bebé per posar una pilota a la frontal de l’àrea a Lautaro per obrir el marcador i deixar l’eliminatòria sentenciada al minut 62. El gol ha deixat tocat a l’Eivissa, conscient de que necessitava tres gols per igualar l’eliminatòria, i els tricolors han pogut aguantar i segellar el passi a la final.
FITXA TÈCNICA
EIVISSA, 0: Ramón Juan; Medina, Iago Indias, Monjonell (Gori 61’), José Albert (Javi Jiménez 71’); Olabe (Quique 71’), J. Álvarez (Eugeni 71’); Bebé (López-Pinto 81’), Domènech, Zarzana, Mo Dauda.
FC ANDORRA, 1: Ratti; Casadesús (Álvaro Peña 81’), Bomba (Clemente 81’), Molina, Martí Vilà (Iván R. 52’); Erik Morán (Alende 52’), Villahermosa, Álvaro Martín; Cerdà (Luismi 74’), Lautaro, Manu Nieto.
GOLS: 0-1, Lautaro (62’).
ÀRBITRE: Fernando Román Román (Castella i Lleó).
TARGETES: Groga a J. Álvarez, Medina i Iago Indias –Eivissa–; Bomba, Ratti,
Cerdà i Villahermosa –FC Andorra–.
ESTADI: Palladium Can Misses amb uns 4.400 espectadors.