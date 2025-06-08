PIRAGÜISME
Doria i Pellicer no entren a la final de canoa i tanquen avui amb el caiac cros
La representació andorrana en la Copa del Món de la Seu d’Urgell va viure una jornada complicada en la modalitat de canoa femenina i les dues van quedar fora de la final, reservada a les 12 millors palistes. Mònica Doria, amb un temps de 107.62, només va poder signar el 21è temps i Laura Pellicer, per la seva banda, va finalitzar 34a amb un crono de 121.04. Doria va lamentar una errada durant la baixada que la va deixar fora de la lluita per una segona medalla: “Encara no hem acabat, ens juguem dues medalles amb el caiac cros, estarem al peu del canó i ho donarem tot”, va explicar. Pellicer, malgrat quedar fora de la final, va valorar positivament la feina feta: “Hem d’estar molt contents per la navegació que estem fent, més enllà de la posició final. Al caiac cros veurem com va, perquè té un punt d’aleatori.”
Nil Checa, de 14 anys, debutarà en la modalitat extrema
Així, la competició clourà avui amb el caiac cros, modalitat en què la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) tornarà a comptar amb tres representants: Mònica Doria, Laura Pellicer i el jove Nil Checa, que amb només 14 anys farà el seu debut en la modalitat extrema de Copa del Món.