TENNIS
Vicky Jiménez passa a semifinals a Makarska
Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per a les semifinals del Makarska Open, torneig de categoria WTA 125 que es disputa a Croàcia, després de derrotar la tennista local Petra Marcinko en dues mànegues (6 a 2 i 6 a 3).
Jiménez va arrencar el partit mostrant-se superior a la seva rival i va situar-se 4 a 0 amunt després de trencar-li el servei en dues ocasions, i a partir d’aquí la tennista del Principat va tenir-ne prou de mantenir el seu servei per tancar la primera mànega. A la segona, Marcinko va presentar més oposició i el duel va ser equilibrat fins al tres iguals amb dos breaks a cada banda. A partir d’aquí, però, Jiménez va tornar a mostrar la seva millor versió per tancar el partit amb tres jocs seguits.
La rival de Vicky Jiménez Kasintseva a la semifinal d’avui serà la sèrbia de 20 anys i actual número 182 del món, Lola Radivojevic, que ahir va superar l’alemanya Mona Barthel en tres sets (3 a 6, 7 a 5 i 6 a 4).