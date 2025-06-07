FUTBOL
La selecció s’enfronta a Anglaterra
Els tricolors jugaran a Cornellà-el Prat contra el combinat britànic, amb 11.000 anglesos a la grada
La selecció absoluta afronta el partit més il·lusionant d’aquest Premundial aquesta tarda (18.00 hores) davant d’Anglaterra. Un partit, això, sí, descafeïnat pel fet de no haver-se pogut jugar finalment al nou Estadi de la FAF d’Encamp i el fet d’haver d’exiliar-se a l’RCDE Stadium de Cornellà-el Prat. Sobretot perquè la parròquia del país no podrà gaudir d’un duel com aquest a casa amb totes les estrelles angleses, i perquè l’afició dels Three Lions tindrà una majoria aclaparadora a les grades del camp de l’Espanyol, ja que disposarà de prop d’11.000 aficionats britànics, un nombre infinitament superior al públic tricolor que hi haurà per gaudir el matx.
“Intentarem que la diferència entre els dos equips sigui cada vegada més petita”
El combinat anglès va concentrar-se fa uns dies a terres gironines per preparar aquest partit i ahir va desplaçar-se cap a Barcelona. El nou seleccionador des de fa uns mesos, Thomas Tuchel, va convocar totes les estrelles, noms com Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham o el nou fitxatge del Reial Madrid, Trent Alexander-Arnold, entre d’altres, en l’únic partit oficial que els britànics han de disputar durant aquesta aturada internacional del mes de juny, ja que l’altre compromís serà un amistós davant del Senegal dimarts al City Ground, estadi del Nottingham Forest.
“Nosaltres ens ho prenem com un partit molt important i buscarem competir contra ells”
Els tricolors, per la seva banda, afronten els dos partits més complicats del grup, almenys segons el rànquing UEFA, i és que a més del partit d’avui, dimarts jugaran a domicili a Sèrbia. De cara a aquest duel, el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va incloure cinc novetats a la llista de convocats amb les entrades d’Adri da Cunha, Joel Guillén, Èric de las Heras, Èric Vales i Àlex Martínez, mentre que no hi seran Kiko Pomares, Hugo Ferreira, Víctor Bernat i Berto Rosas.
Andorra presenta cinc novetats respecte a la llista anterior
Sobre el duel, Koldo va assenyalar que “intentarem que la diferència entre els dos equips sigui cada vegada més petita, volem demostrar que s’ha fet més petita”, mentre que Marc Vales va afirmar que “hi ha una diferència molt gran entre les dues seleccions, però ens ho prenem com un partit molt important i buscarem competir contra ells”.