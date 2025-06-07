FUTBOL
La selecció frega la gesta contra Anglaterra (0-1)
Guillaume ha tingut una ocasió clara per igualar la diana inicial de Kane
La selecció absoluta ha perdut per la mínima davant d’Anglaterra al duel del Premundial celebrat a l’RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Els britànics només han pogut marcar amb un gol de Harry Kane en una segona acció després d’una magnífica intervenció d’Iker Alvarez de Eulate, però no han demostrat, ni de bon tros, la teòrica superioritat que hi ha respecte a Andorra. De fet, els de Koldo Alvarez de Eulate han tingut una ocasió clara per empatar en botes de Guillaume Lopez, però el davanter de l’Inter no ha pogut posar el que hauria estat la cirereta a un partit més que seriós dels tricolors.
Anglaterra ha tingut la primera abans de complir els 60 segons amb un tir de Bellingham que ha pogut atrapar bé Iker Alvarez de Eulate. En lloc d’esperar enrere aculats, Andorra ha sortit valenta anant a pressionar amunt durant els primers minuts fins que els britànics han tornat a apretar de valent, com en una centrada cap a Kane que la defensa tricolor ha tret al darrer moment, o en un tir de Madueke que ha tret Iker amb una gran intervenció. Kane era el jugador que més sensació de perill donava d’Anglaterra, juntament amb Bellingham, davant d’una Andorra que poc a poc s’ha anat aculant veient les arribades visitants. Els tricolors n’han tingut també alguna, com en una ocasió de pilota aturada que ha acabat amb un xut de Biel Borra desviat, però han estat els Three Lions qui més s’han acostat, com en un xut de Bellingham que ha tret Iker, en una acció individual de Rogers, o en un cop de cap del jugador del Madrid just abans del descans que el porter tricolor ha tret amb una gran intervenció.
A la represa, Cucu ha recuperat una pilota perillosa a la frontal però el seu xut ha sortit desviat, i just després Anglaterra ha acabat obrint la llauna. Iker Alvarez de Eulate ha pogut treure en primera instància amb el peu una rematada de Kane, però la pilota li ha tornat a caure al davanter britànic i ha pogut fer el primer. Els tricolors han seguit ben plantats, tot i que el cansament s’anava notant poc a poc, com en una pilota llarga de Kane a l’esquerra per a Madueke, que ha deixat assegut al seu marcador amb un retall, tot i que el seu xut ha acabat atrapat per Iker, igual que un cop de cap d’Eze que el porter ha enviat a servei de cantonada. Koldo ha mogut la banqueta, i no ha faltat molt perquè li sortís bé, perquè Guillaume Lopez ha tingut l’empat després d’una jugada individual, però la defensa britànica l’ha pogut treure just quan preparava la rematada. A partir d’aquí, qui sap si fruit de l’ensurt, Anglaterra ha optat per contemporitzar fins al 0-1 final, i això ha provocat alguns xiulets dels seus aficionats al camp de l’Espanyol.
La selecció ha tancat el repte amb bona imatge, i ja pensa en el següent partit d’aquest Premundial que es disputarà dimarts a domicili davant de Sèrbia.
FITXA TÈCNICA
ANDORRA, 0: Iker; Borra (Chus Rubio 74’), Ian, Christian G., Llovera, Moi; Babot (Vales 74’), Guillén (De las Heras 82’), Aaron Rodrigo (Marc García 63’), Cervós; Cucu (Guillaume 63’).
ANGLATERRA, 1: Pickford; Jones (Rice 80’), Burn, Konsa, James; Henderson (Alexander-Arnold 63’), Bellingham (Gibbs-White 91’); Rogers (Gordon 80’), Palmer (Eze 63’), Madueke; Kane.
GOLS: 0-1, Kane (49’).
ÀRBITRE: Igor Pajac (Croàcia).
TARGETES: Sense.
ESTADI: RCDE Stadium, amb 8.872 espectadors.