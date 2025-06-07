FUTBOL
L’Estadi de la FAF, seu d’un amistós del Marsella
L’Estadi de la FAF a Encamp acollirà un partit de l’Aircup, un torneig de pretemporada organitzat per una empresa francesa. Concretament, segons el lloc web del campionat, dissabte 26 de juliol s’hi disputarà el partit entre l’Olympique de Marsella i l’Al-Jazira d’Abu Dhabi. Els altres conjunts participants seran el Gimnàstic de Tarragona i el València, però els altres tres partits es jugaran al Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona entre el 24 i el 29 de juliol.