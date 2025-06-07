PIRAGÜISME
Bronze de Doria a la Seu
La palista estrena la prova veïna del circuit mundial amb una tercera posició a la modalitat de caiac, a 1”11 de la victòria
Mònica Doria segueix en un gran estat de forma, i després de proclamar-se campiona d’Europa de piragüisme en eslàlom fa unes setmanes, ahir va encetar la temporada de la Copa del Món amb un bronze en caiac a la prova del circuit mundial que se celebra al Parc del Segre de la Seu d’Urgell. La palista va encetar la jornada de competició per la porta gran, ja que va ser segona a la baixada classificatòria amb un temps de 96”74, només per darrere de Maialen Chorraut, que va ser 1”20 segons més ràpida. Ja a la final, i sabent què havien fet la majoria de les seves rivals, Doria va arrencar molt bé i passava rebaixant el primer temps parcial (0”71) i gairebé igualada al segon (0”13). Al tram final va tornar a situar-se amb el millor temps (0”12), però un toc a la porta 21 de les 23 del traçat urgellenc va comportar-li dos segons de penalització i van impedir-li endur-se la victòria. Finalment, la palista va completar el recorregut en 94”61, a 1”11 del registre de la guanyadora, l’eslovaca Sona Stanovska, i a tot just tres dècimes de la segona classificada, la francesa Camille Prigent.
“Estic molt contenta de com ha anat el dia i també que hagi estat en caiac”
Després de la cursa va manifestar que “estic molt contenta de com ha anat el dia i també que hagi estat en caiac, poder fer una medalla de bronze a la Seu és increïble”, i va afegir que “aquí tothom està al nivell que toca i sabem que toca fer una bona primera baixada, però som capaços de fer-ho i de mantenir la regularitat a la final”. Per últim, la piragüista va cloure que “tenia clar que volia fer la meva baixada i que si la feia tenia el nivell per estar al podi”. La que va aconseguir ahir a la Seu d’Urgell va ser la sisena medalla a la Copa del Món en categoria absoluta i ja en suma tres en canoa, dues en caiac i una més en caiac cros.
Pellicer i Checa, 'out'
A més de Mònica Doria, la FACC (Federació Andorrana de Canoa i Caiac) va comptar amb dos palistes més a la primera jornada de competició a la Seu d’Urgell. A la cursa femenina, Laura Pellicer va ser 35a de 51 participants, quedant així sense opcions de passar a la gran final (enguany ha canviat el format i s’han eliminat les semifinals, i només els 12 primers avancen a la lluita pel triomf). Pellicer va fer un temps de 115”08 després de sumar sis segons de penalització i va quedar a 19”54 del millor registre i a poc més de 12 segons de passar a la gran final.
Per la seva banda, el jove Nil Checa, amb només 14 anys, va fer el seu debut en una prova de la Copa del Món acabant la mànega classificatòria de caiac en 62a posició de 82 competidors. El benjamí de l’equip va completar el traçat en 104”77, a 21”08 de la primera posició.
Dues proves més
La Copa del Món de la Seu d’Urgell enceta avui la segona jornada de competició amb la canoa. A les 10.25 i 11.27 h seran les sèries femenina i masculina, respectivament, mentre que les finals seran a la tarda. A les 14.05 h competiran les dones i a les 14.48 h ho faran els homes. Per demà quedarà la modalitat de caiac cros, que tancarà l’activitat al canal urgellenc.