CURSES D'OBSTACLES
700 escolars enceten el cap de setmana espartà amb l’Spartan Kids
L’Spartan Race Encamp-Andorra va obrir ahir la novena edició i per segon any consecutiu va fer-ho amb una activitat molt especial, l’Spartan Kids, que va reunir més de 700 escolars d’Encamp al llarg del matí. Joves de totes les escoles de la parròquia van prendre part en aquesta activitat, en què hi va haver recorreguts d’entre un i tres quilòmetres en funció de l’edat. Les sortides van ser des del parc de l’Ossa, i els nens i nenes van completar el traçat amb final a l’aparcament del Prat de l’Areny.
Sobre aquesta activitat, el conseller de Finances, Esport i Reactivació Econòmica d’Encamp, Nino Marot, va destacar que “els infants participen i gaudeixen de l’esport, que és superació, passar els obstacles i arribar a la meta amb la felicitat que hem vist al llarg de tota la jornada”. Marot també va voler agrair la “comprensió” dels veïns pels problemes de mobilitat i aparcaments que provoca l’Spartan Race i va explicar que “hem ampliat molt més la capacitat, amb pàrquings provisionals”, a més de cloure que “l’Spartan Race és un esdeveniment que acull més de 10.000 persones i que suposa un impacte econòmic de més de dos milions d’euros que reverteixen a la parròquia i al país”.
L’acció seguirà entre avui i demà amb les curses per a adults.