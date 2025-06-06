TENNIS
Vicky Jiménez avança a quarts de final a Makarska
Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per als quarts de final del torneig WTA 125 de Makarska (Croàcia) després de derrotar la belga Hanne Vandewinkel en tres mànegues, per 6 a 2, 6 a 7 i 6 a 3.
Jiménez va endur-se el primer set en 47 minuts després de dominar amb escreix i mostrar una de les seves millors versions. A la segona mànega va arrencar també bé, fins al 3 a 3 després de trencar un servei a la rival. El duel va seguir amb màxima igualtat fins al tie break, en què Vandewinkel va estar més asserenada amb el servei i va igualar el matx després del 4 a 7. A la mànega definitiva, Jiménez va tornar a ser superior a la seva rival i es va acabar adjudicant el partit per 6 a 3.
On no va poder seguir endavant la tennista del Principat va ser al torneig de dobles, en què feia parella amb Taylah Preston, ja que van caure contra Elena Pridankina i Oksana Kalashnikova per 1 a 6, 6 a 2 i 10 a 4.