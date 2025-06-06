FUTBOL
Subhasta per recaptar fons per a l’FC Andorra Genuine
L’FC Andorra realitzarà una subhasta solidària per tal de recaptar fons per al projecte Genuine, l’equip integrat per jugadors i jugadores amb capacitats especials que competeixen sota el paraigua de LaLiga Genuine, una iniciativa integradora de responsabilitat social i pionera en el món que consisteix en una competició futbolística per a esportistes amb altres capacitats.
Per tal de recaptar aquests fons, l’entitat tricolor, amb la col·laboració de Gol Solidari, subhasta una equipació de l’FC Andorra signada pel màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, així com el braçalet que el capità tricolor, Nico Ratti, lluirà durant tots els play-offs d’ascens. La subhasta està disponible al lloc web de Gol Solidari i es tancarà el 15 de juny a les 14.00 hores.
L’equip Genuine de l’FC Andorra va crear-se el 2022 coincidint amb l’ascens del club a la Segona Divisió, i encara es manté tot i el descens de l’estiu passat.