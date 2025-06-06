REPORTATGE
Un obsequi inesperat
Els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 va deixar moltes imatges per recordar, com el gest solidari d’Aina Cinca ajudant a travessar la meta a una rival, o alguna d’inesperada, com la protagonitzada per Nàdia Tudó i l’encara president del COI, Thomas Bach. L’alemany va ser la màxima autoritat del moviment olímpic present als Jocs, on va visitar diverses de les disciplines esportives que van fer-se durant l’esdeveniment, així com el menjador dels atletes, situat al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.
Bach va regalar a Tudó un rellotge
Allà, entre d’altres, va trobar-se la nedadora Nàdia Tudó, i després d’estar parlant una estona en anglès, van començar a fer-ho en alemany (la nedadora viu al país teutó), i allà va ser quan Thomas Bach va preguntar-li si havia pogut estar als Jocs Olímpics de París. Tudó va explicar-li la problemàtica que hi havia hagut amb el COA, presidit per Jaume Martí, amb relació a no aprofitar les places d’universalitat que va fer que la natació no tingués representants ni a Tòquio 2020 ni a París 2024. I això, expliquen fonts presents, va fer contrariar Bach, que va expressar-li les seves disculpes per la situació que es va generar. Per disculpar-se, va regalar-li un rellotge igual que els que el COI entrega als medallistes olímpics.