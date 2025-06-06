FUTBOL

Derrota per la mínima de la sub 21 al Kazakhstan

Un gol d’Olzhas Baibek a l’inici és suficient per al combinat local

Olzhas Baibek va fer el gol local.

Marc Basco
Marc Basco
Andorra la Vella

La selecció sub 21 de futbol va encetar la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2027 amb una derrrota per la mínima (1-0) a domicili davant del Kazakhstan. Un solitari gol d’Olzhas Baibek als 11 minuts li va valer al conjunt local per endur-se els tres punts a Astana, tot i que el conjunt tricolor va anar fins al final a la recerca de l’empat. El seleccionador sub 21, Eloy Casals, va encetar aquesta nova generació amb Marc de Castro a la porteria, a més de Dani de Sa, Àlex Cornella, Dani Bienert, Jan Gumà, Hugo Ferreira, Gerard Solà, Ot Remolins, Nil Linares, Guillem Acosta i Marc Rodríguez. A més, també van jugar durant la segona meitat Marc Torné, Marcel Carrau, Saul Fernández i Yedid Santaella.

Els tricolors jugaran dimarts vinent, també a domicili, davant de Moldàvia (19.00 hores), mentre que els altres equips que conformen el grup 4 d’aquest Preeuropeu són Anglaterra, Eslovàquia i Irlanda.

D’altra banda, la selecció femenina sub 17 va conèixer ahir les seves rivals al grup 3 de la lliga A de l’Europeu de la categoria que se celebrarà el mes de desembre vinent després del sorteig celebrat a la seu de la UEFA. Les tricolors van assolir l’ascens de categoria durant la tardor passada després d’acabar com a millors segones de tots els grups durant el torneig realitzat a Andorra, i ara es veuran les cares amb els Països Baixos, la República Txeca i Eslovàquia. El torneig es farà al país neerlandès, que és el vigent campió.

