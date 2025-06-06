FUTBOL
Derrota per la mínima de la sub 21 al Kazakhstan
Un gol d’Olzhas Baibek a l’inici és suficient per al combinat local
La selecció sub 21 de futbol va encetar la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2027 amb una derrrota per la mínima (1-0) a domicili davant del Kazakhstan. Un solitari gol d’Olzhas Baibek als 11 minuts li va valer al conjunt local per endur-se els tres punts a Astana, tot i que el conjunt tricolor va anar fins al final a la recerca de l’empat. El seleccionador sub 21, Eloy Casals, va encetar aquesta nova generació amb Marc de Castro a la porteria, a més de Dani de Sa, Àlex Cornella, Dani Bienert, Jan Gumà, Hugo Ferreira, Gerard Solà, Ot Remolins, Nil Linares, Guillem Acosta i Marc Rodríguez. A més, també van jugar durant la segona meitat Marc Torné, Marcel Carrau, Saul Fernández i Yedid Santaella.
La sub 17 femenina s’enfrontarà a Holanda, República Txeca i Eslovàquia
Els tricolors jugaran dimarts vinent, també a domicili, davant de Moldàvia (19.00 hores), mentre que els altres equips que conformen el grup 4 d’aquest Preeuropeu són Anglaterra, Eslovàquia i Irlanda.
D’altra banda, la selecció femenina sub 17 va conèixer ahir les seves rivals al grup 3 de la lliga A de l’Europeu de la categoria que se celebrarà el mes de desembre vinent després del sorteig celebrat a la seu de la UEFA. Les tricolors van assolir l’ascens de categoria durant la tardor passada després d’acabar com a millors segones de tots els grups durant el torneig realitzat a Andorra, i ara es veuran les cares amb els Països Baixos, la República Txeca i Eslovàquia. El torneig es farà al país neerlandès, que és el vigent campió.