FUTBOL
El vestidor de l’Andorra no es refia de l’Eivissa
Casadesús creu que l’eliminatòria no està tancada i que tocarà patir
El vestidor de l’FC Andorra no dona, ni de bon tros, l’eliminatòria de play-off contra l’Eivissa per tancada, tot i el bon marcador assolit diumenge a Encamp, i anirà amb els cinc sentits a les Balears per evitar qualsevol ensurt. Així va explicar-ho un dels futbolistes més destacats l’altre dia contra el conjunt pitiús, Pau Casadesús, que va manifestar que “estem satisfets del partit que vam fer, però no tenim res fet perquè encara queda la tornada, serà un partit molt complicat i haurem de sortir com vam fer-ho l’altre dia”, i va agregar que “vam acabar amb bones sensacions, que això és positiu, però no hi ha res tancat, així que haurem de fer un matx igual que l’altre dia o inclús millor, per poder guanyar aquesta eliminatòria”.
“Ens esperem un Eivissa amb ganes de passar l’eliminatòria, més agressiu”
Qüestionat sobre el rival, el lateral tricolor va assenyalar que “ens esperem un Eivissa amb ganes de passar l’eliminatòria, més agressiu”, a més d’admetre que “segur que patirem, serà molt complicat i igualat”. Mentre que sobre el partit que ha de fer l’FC Andorra, Casadesús va manifestar que “hem de fer el mateix que vam veure aquí l’altre dia, i el que estem fent tant a casa com fora, el mateix Andorra amb la mateixa idea amb què estem jugant”, a més de cloure que “un Andorra que pressioni i que vulgui tenir la pilota com estem fent durant els últims partits”. L’equip segueix preparant el partit i viatjarà dissabte a les Balears.