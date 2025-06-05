ESQUÍ ALPÍ
Verdú inicia la preparació amb el treball físic abans de marxar a l’Argentina
Joan Verdú va arrencar la pretemporada amb les sessions de treball físic. Juntament amb el preparador físic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Damià Costa, l’esquiador anirà de menys a més per arribar en plena forma a la gran estada de pretemporada, que serà a final d’agost a l’Argentina i no pas a Nova Zelanda com s’estava fent durant les últimes pretemporades. Abans, però, Verdú té previst fer un parell d’estades més a Saas Fee (Suïssa), on estarà entrenant una setmana a mitjan juliol i una altra a mitjan agost, per tal de provar el material després del canvi de marca d’aquesta temporada.
“Tot l’equip està molt motivat per iniciar aquesta nova etapa”
Sobre la nova campanya que ara arrenca, Verdú va assenyalar que “estic motivadíssim amb el canvi de material, superil·lusionat amb el nou projecte”, a més d’afegir que “tot l’equip està molt motivat per iniciar aquesta nova etapa. Tindrem una estructura amb tot el necessari per continuar escalant”. Verdú arrencarà la temporada de la Copa del Món diumenge 26 d’octubre amb el gegant de Sölden, en un curs que tindrà també Jocs d’hivern.