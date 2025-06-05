CURSA D'OBSTACLES
L'Spartan Race tindrà més de 4.100 participants
700 escolars encampadans correran també demà
La novena edició de la Spartan Race Encamp-Andorra comptarà amb gairebé 5.000 participants. 4.124 persones disputaran les curses adultes dissabte i diumenge, i aquí s'hi haurà d'afegir els més de 700 escolars de la parròquia que demà al matí competiran a la Spartan Kids. Entre els canvis per enguany, la línia d'arribada estarà situada a l'aparcament del Prat de l'Areny degut a les obres de l'aparcament de Sant Miquel, i també hi haurà alguna variació a nivell de recorregut, ja que com ha explicat el director d'Spartan Race a Espanya, Ángel Sanz, un dels beneficis de la cursa d'Encamp és que "dona la possibilitat de cambiar els recorreguts cada any, i sembla que la cursa sigui cada cop diferent", de fet, ha explicat que "aproximadament el 20% del recorregut serà totalment nou".
Dels 4.124 participants, la gran majoria, un 53%, seran espanyols, en un cap de setmana que tindrà corredors de 53 països diferents, entre els cuals, un 3% d'andorrans. En aquest sentit, Sanz ha destacat que "la cursa d'Encamp s'ha consolidat com al destí europeu per excel·lència que trascendeix al Campionat d'Europa" a més de mostrar-se satisfet "per l'augment de corredors d'Andorra, passant del 2 al 3%", així com de "l'augment de participació femenina, que serà d'un 21%". Encara a nivell de dades, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat que l'enquesta realitzada l'any passat als participants va donar una valoració superior al 8/10, que el 92% de corredors dormen al país, i que la prova va portar un impacte econòmic de 2,2 milions d'euros.
Per últim, el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez, s'ha mostrat "molt content" perquè la prova compleixi ja nou edicions a la parròiquia, mentre que el conseller de finances, esports i reactivació econòmica, Nino Marot, ha volgut "agrair l'esforç dels organitzadors perquè ens porten un saber fer i un coneixement que és el millor a nivell mundial", a més de donar les gràcies "als veïns, perquè és una prova que ens fa tenir el poble potes enlaire, i volem agrair-los tant a ells com als establiments de la parròquia".