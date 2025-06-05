BÀSQUET
Una llavor per reconstruir
La direcció del MoraBanc s’agafa al canvi de cara del grup des de l’arribada de Plaza per gestar el nou projecte
El MoraBanc Andorra vol aprofitar la “llavor” de la segona meitat de la temporada amb l’arribada de Joan Plaza, per construir el projecte de futur del pròxim curs. Una campanya en què ben poca cosa seguirà igual, almenys pel que fa a noms, i és que el club preveu un gran nombre de moviments per deixar enrere un curs que no va complir les expectatives marcades a l’inici de l’estiu, tal com va admetre el president, Gorka Aixàs, ahir. A més, aquest nou projecte tindrà temps per coure’s a foc lent durant l’estiu, i és que el club, al contrari del que va passar el setembre passat, no disputarà competicions europees i se centrarà en la competició domèstica per tal de fer arrencar aquest nou projecte que seguirà, això sí, sota la direcció de Joan Plaza.
El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, i el director general del club, Francesc Solana, van fer la valoració de la temporada, i més enllà de parlar del curs que ara acaba, en què tots dos van mostrar-se d’acord en un inici complicat marcat per les lesions i amb una millora evident des de l’arribada de Joan Plaza, es va parlar molt de futur. I en aquest sentit, Aixàs va afirmar que “haver trobat la llavor d’un camí a la segona volta ens ha donat ingredients per poder treballar de cara a la temporada que ve”, i va agregar que “amb la seva arribada hem vist coses, i tot i que ell no el va poder construir des del principi, ha estat capaç d’adaptar-se i obtenir un bon rendiment, i és la part que hauríem d’agafar per a la temporada que ve i començar a construir amb l’entrenador que tenim, que és ell”. Per últim, va cloure que “sabem el que vol, el que necessita, i el que veiem és un al·licient important per construir un nou projecte, prendre perspectiva, retrobar-nos i decidir quin perfil d’equip volem tornar a ser de cara a les temporades vinents, perquè venim d’anys complicats”.
Buscant els noms
Amb Plaza ja confirmat, ara és el moment de començar a confeccionar la plantilla amb un roster que, possiblement, tindrà un perfil força diferent de la d’enguany. Luz, Ortega, Bassas i Kuric són els únics que tenen contracte, mentre que la resta (Llovet, Okoye, Dos Anjos, Chougkaz, Harding, Evans, Lammers, Doumbouya i Godou-Sinha) acaben el 30 de juny. Amb aquests cinc últims que no seguiran, una de les carpetes prioritàries per a Francesc Solana serà Chougkaz, i és que el director general va destacar que “hem de veure què és el que ell vol”, a més d’agregar que “va fer un pas molt important que era sortir del seu ou per veure si podia competir a fora i s’ha demostrat que pot ser important”. Però ni tenir contracte serà sinònim de seguir, ni no tenir-lo de no fer-ho, i Solana va admetre que “alguns acaben i volem que segueixin, i altres que tenen contracte han de valorar si volen seguir o no”. En tot cas, per al general manager, el més important serà “que els jugadors han de voler estar aquí, és el primer pas, i tenir o no contracte no és tan important, sinó que voler estar aquí serà el primer punt”. Sobre Bassas, va declarar que “té contracte, però com a tots se li preguntarà si vol seguir amb el Joan d’entrenador perquè necessitem ambició, implicació i màxima exigència”, mentre que amb relació a Rafa Luz i Llovet, Solana va cloure que “el Rafa té contracte i mentre vulgui seguir és jugador nostre”, mentre que amb referència al capità, va afirmar que “porta molts anys i s’ha lesionat, i ara l’únic que podem fer és ajudar-lo que recuperi i pugui tornar a ser jugador de bàsquet”.
Sense Europa
Més enllà de noms propis, una de les realitats és que aquest nou projecte no es construirà disputant competició europea. Amb la reestructuració dels tornejos continentals que semblen albirar-se a l’horitzó, i amb informacions que apunten que clubs com el Gran Canària i la Penya deixaran l’Eurocup per jugar la Champions League, la presència dels tricolors en aquesta competició, ni tan sols a la prèvia, és impossible, situació que fa que el club descarti Europa perquè les altres possibilitats tampoc convencen. I és que Solana va assenyalar que la FIBA Europe Cup “té molt desgast econòmic i no aporta res”, mentre que l’Eurocup “no ens interessa amb el format que té per la despesa econòmica i el desgast que té, a més d’haver tingut una mala experiència”. I, a més d’això, Solana va reflexionar que “”si volem començar alguna cosa de zero, crec que la competició europea no és un escenari i no tenim aquesta idea al cap”.
Pressupost similar
Per últim, Aixàs va revelar que el pressupost vinent serà similar al de les últimes temporades, lleugerament superior als cinc milions, a més de mostrar-se “content del suport que tenim, que és inequívoc”.
SENSE DATA
El president, Gorka Aixàs, també va explicar que Govern preveu fer diverses millores al Pavelló Toni Martí de cara al futur. Més enllà de les obres adjudicades la setmana passada per 274.418,98 euros per canviar la il·luminació, amb vista al futur hi ha la intenció de fer canvis al parquet, entre d’altres. En aquest sentit, Aixàs va assenyalar que “hi ha previstes més coses, el Govern té el seu full de ruta”, i va agregar que “la instal·lació millorarà, hi ha la idea que sigui d’aquesta manera i es farà al ritme que toqui”.