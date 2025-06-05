GOLF
L’Aravell Golf Andorra Open tindrà 144 jugadors
La quarta edició de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand tindrà gairebé 150 jugadors. En concret, 144 golfistes de més de 20 nacionalitats prendran part en el torneig, puntuable per al circut Alps Tour, que se celebrarà entre el 26 i el 28 de juny a les instal·lacions de l’Aravell Golf Andorra & Country Club.
La d’Aravell serà l’onzena cita del calendari aquesta temporada en un circuit que fins al moment té domini espanyol, ja que els tres primers de la general són del país veí del sud. Álvaro Hernández és el líder, seguit per Rocco Paolo Repetto i Javier Barcos.