OLIMPISME
Els Jocs de Mònaco 2027 seran abans de l’habitual
Els Jocs dels Petits Estats Mònaco 2027 es faran prop d’un mes abans del que és habitual, i és que l’assemblea de petits estats feta a Andorra a l’inici dels Jocs va confirmar que la celebració es durà a terme entre dilluns 3 de maig i dissabte 8 de maig. El motiu principal per fer aquest canvi de dates és la coincidència amb altres esdeveniments al Principat monegasc, especialment el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, que enguany, per exemple, s’ha disputat diumenge 25 de maig. En l’àmbit purament esportiu, l’assemblea va confirmar el programa, en què destaca l’estrena del waterpolo, tal com s’havia informat anteriorment.
De cara al futur, també es va confirmar que els Jocs del 2029 seran a Luxemburg i els del 2031, a Xipre.