FUTBOL
Cinc canvis a la llista de Koldo contra Anglaterra i Sèrbia
La selecció masculina de futbol presentarà una llista de convocats amb cinc novetats per l’aturada internacional de juny, en què els tricolors s’enfrontaran a Anglaterra (dissabte a l’RCDE Stadium) i a Sèrbia (dimarts a Leskovac).
Respecte a la convocatòria de la finestra del març, les novetats són el retorn de cinc jugadors que havien estat en llistes anteriors, els defenses Adri da Cunha i Joel Guillén, els migcampistes Èric de las Heras i Èric Vales, així com el davanter Àlex Martínez. D’altra banda, el defensa Kiko Pomares, el migcampista Hugo Ferreira i els davanters Víctor Bernat i Berto Rosas no entraran a la convocatòria tot i ser a la llista del març. Sí que tornaran a ser-hi noms com Guillaume López o Aron Rodrigo en atac, Pau Babot al mig del camp o Christian García al darrere, a més dels porters Iker, Xisco i Josep Gomes.