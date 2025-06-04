TENNIS
Vicky Jiménez accedeix a la segona ronda de Makarska
Un cop paida la medalla d’or i l’experiència als Jocs dels Petits Estats, Vicky Jiménez va tornar ahir a la competició i ho va fer al W125 de Makarska (Croàcia), de terrra batuda. L’andorrana, la 146 del circuit, es va desfer en tres sets de l’alemanya Ella Seidel per 4 a 6, 6 a 1 i 6 a 4, en un partit que va anar de menys a més. A la primera mànega, Vicky va acusar el canvi de superfície després dels Jocs i va cedir per 4 a 6, però va saber remuntar, anotar-se el segon amb solvència (6-1) i rematar el duel al tercer per 6 a 4. La belga Hanne Vandewinkel, número 191 del rànquing mundial, serà demà la rival de la tennista andorrana als vuitens de final del torneig. El de Makarska és una de les cites prèvies de Vicky abans del debut a la Billie Jean Cup, amb Judit Cartañà.