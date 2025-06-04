BÀSQUET
El MoraBanc Andorra no jugarà a Europa
El club confirma a Joan Plaza com a tècnic pel curs vinent
El MoraBanc Andorra no disputarà competició europea la propera temporada. Així ho han explicat el director general, Francesc Solana, i el president, Gorka Aixàs, durant l'esmorzar amb la premsa de balanç de temporada. Més enllà del canvi de l'escenari a nivell europeu pels canvis de competicions, Solana ha assenyalat que "si volem començar alguna cosa de zero, crec que la competició europea no és un escenari i no tenim aquesta idea al cap". Sobre la possibilitat de disputar la FIBA Europe Cup (segona competició de la Champions League), el director general ha explicat que no està sobre la taula, mentre que els motius per descartar la possibilitat de l'EUrocup són que "té un desgast econòmic important, i amb el format que té no ens interesa", a més d'agregar que "vam tenir una mala experiència, i amb el format que hi ha ara no ens interessa".
Durant la trobada amb la premsa, Solana ha confirmat també que Joan Plaza seguirà com a entrenador tricolor. "Té contracte, perqùe tenia una clàusula que si salvava a l'equip podia seguir", ha destacat, i ha afegit que "les dues parts volem construir i veure com funcionarem". Mentre que a nivell de plantilla ha afirmat que "anirem a una plantilla de 12 jugadors, a més de l'Aaron". A nivell de plantilla, el director general ha afirmat que "tenim jugadors amb contracte que volem que segueixin, però potser ells no volen seguir, així que durant les properes setmanes anirem veient les idees de cadascú, i a partir d'aquí construirem el trencaclosques".
Per últim, i a nivell més institucional, el president Gorka Aixàs ha explicat que el club preveu tenir un pressupost similar al del curs passat, mentre que a nivell social, la voluntat és poder créixer (el club ha tancat amb uns 2.100 abonats), tot i ser conscients que "el marge de creixement és cada cop menor".