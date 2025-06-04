BÀSQUET
Harding obre la porta a la sortida del MoraBanc
El ‘combo’ de Kansas va rebre el trofeu de millor jugador del curs
El futur de Jerrick Harding està cada cop més lluny del MoraBanc Andorra. El combo nord-americà va reconèixer per primer cop que pot marxar del club i aquesta possibilitat ja és més que un simple supòsit. Harding va deixar clar que vol continuar progressant com a jugador. “Mai es pot dir mai, però vull sempre millorar cada temporada”, va declarar després de recollir el trofeu MVP de la temporada a la seu central de MoraBanc utilitzant un to en què es va expressar en passat, un detall que alimenta la sensació que la seva etapa al club ha arribat al final.
“He gaudit molt del meu temps al club i a Andorra. He après molt i ha estat una etapa molt positiva”
“He gaudit molt del meu temps aquí i sento que he après molt. El país és increïble, he aprofitat l’experiència al màxim i, com dic, ha estat una etapa molt positiva”, va comentar Harding. Tot i això, davant la pregunta directa de si hi ha possibilitats de renovar el compromís com a tricolor, el jugador va assenyalar que “sobre el meu futur, no ho sé. No puc confirmar res, ni si em quedaré ni si marxaré. Mai se sap què pot passar i ni tan sols pensava que jugaria aquí un segon any, però ho vaig fer”. El combo nord-americà, que ha completat una temporada esplèndida, ha sumat altres fites personals importants: ha estat inclòs en el segon millor quintet de la temporada de l’ACB i ha estat el màxim anotador de la Lliga Endesa. A la baixa de Harding s’han d’afegir les confirmades de Doumbouya i Goudou-Sinha i les de Lammers i Evans.