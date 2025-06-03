FUTBOL
La selecció, sense complexos amb Malta
El tècnic, Albert Panadero, assegura que l’equip ha demostrat ser capaç i estar preparat per competir
La selecció femenina rep aquesta tarda la visita de Malta (19.00 h) en el segon i últim partit de la present finestra internacional, corresponent a la Nations League. Un matx que arriba després del desencís davant Geòrgia, en què les tricolors van merèixer molt més, en una derrota marcada per la flagrant errada de la selecció georgiana, que va fer quatre canvis en quatre finestres. “L’error va ser evident i si hagués estat al revés, segur que també actuarien. Però això és feina de despatxos i nosaltres estem centrats en el present i en aquest partit contra Malta”, va exposar el seleccionador, Albert Panadero.
“Sabem que Malta és un projecte de Lliga B que busca consolidar-se, però estem preparades”
“Malgrat perdre contra Geòrgia, el partit va estar molt bé i l’equip segueix creient en la feina”
Tot i la derrota al primer duel contra Geòrgia, les sensacions van ser bones. “Cal que es vegi el partit i no tan sols el resultat”, va remarcar Ari Gonçalves, una de les referents de la selecció. La jugadora de l’Orobica Calcio italià va afegir que “malgrat que el resultat va ser una derrota, el partit va estar molt bé. Vam tenir mala sort amb dues accions al pal, però l’equip segueix creient en la feina que fa”. L’equip afronta aquest duel amb la màxima exigència competitiva. “Afrontem tots els partits amb la mateixa intensitat, a casa o a fora. Malta és el rival més fort del grup, però ho preparem amb respecte i amb il·lusió”, va explicar Gonçalves, qui també va destacar l’arribada al nou estadi: “El camp és més gran i ens hi sentim còmodes, però no és un punt determinant. El que compta és el treball col·lectiu.” En aquest sentit, Panadero va indicar que “sabem que Malta és un projecte de Lliga B que busca consolidar-se, però nosaltres ja hem demostrat que estem preparades per competir”, i va insistir que “el nostre model de joc ens exigeix molt. Ara el repte és continuar creixent tècnicament, especialment en pilota, per tenir més registres i alternatives. Aquest nivell d’exigència ens ha fet més professionals”, va especificar el seleccionador tricolor.