FUTBOL
L’Andorra es mantindrà fidel al seu estil
L’FC Andorra va fer un pas ferm en el camí per aspirar al retorn al futbol professional, amb la victòria a Encamp contra l’Eivissa. Tot i l’eufòria, però, a l’equip tricolor ningú es deixa emportar, amb al certesa que queda un segon acte i tot està per decidir.
El tècnic, Beto Company, ho deixa molt clar i remarca que “tenim avantatge, sí, però anirem a Eivissa a guanyar i sense canviar res, mantenint estil i mentalitat”. A més, insisteix que “no especularem. El nostre model és jugar com al camp de la Cultural i del Barça Atlètic i a Eivissa voldrem tenir la pilota, voldrem atacar i sentir-nos protagonistes”. També Sergio Molina, peça clau en l’engranatge tricolor, ja sigui de central o de pivot, assegura que “ara hem de sortir a Eivissa amb mentalitat de 0 a 0, sent valents, sent nosaltres mateixos, com sempre. No es pot especular”. En aquest sentit, el futbolista madrileny va subratllar que “sabem patir i superar els mals moments i, en el partit de tornada, així ho farem si s’escau”.