FUTBOL

L’Andorra es mantindrà fidel al seu estil

Josep Cerdà, en una acció del partit.

Josep Cerdà, en una acció del partit.Fernando Galindo

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’FC Andorra va fer un pas ferm en el camí per aspirar al retorn al futbol professional, amb la victòria a Encamp contra l’Eivissa. Tot i l’eufòria, però, a l’equip tricolor ningú es deixa emportar, amb al certesa que queda un segon acte i tot està per decidir.

El tècnic, Beto Company, ho deixa molt clar i remarca que “tenim avantatge, sí, però anirem a Eivissa a guanyar i sense canviar res, mantenint estil i mentalitat”. A més, insisteix que “no especularem. El nostre model és jugar com al camp de la Cultural i del Barça Atlètic i a Eivissa voldrem tenir la pilota, voldrem atacar i sentir-nos protagonistes”. També Sergio Molina, peça clau en l’engranatge tricolor, ja sigui de central o de pivot, assegura que “ara hem de sortir a Eivissa amb mentalitat de 0 a 0, sent valents, sent nosaltres mateixos, com sempre. No es pot especular”. En aquest sentit, el futbolista madrileny va subratllar que “sabem patir i superar els mals moments i, en el partit de tornada, així ho farem si s’escau”.

ENTRADA GRATIS ALS AFICIONATS QUE VAGIN A EIVISSA

L’FC Andorra assumirà el cost de les entrades per a tots els aficionats que es desplacin a Eivissa per animar l’equip en el partit de tornada de les semifinals de la promoció d’ascens a Segona Divisió. El club vol agrair l’esforç dels seguidors i va remarcar la importància de sentir-se recolzats també a fora de casa. Per obtenir l’entrada gratuïta, els aficionats han d’enviar un correu a entrades@fcandorra.com.
tracking