OLIMPISME
Jocs modèlics per al futur
Andorra rep l’elogi unànime de les delegacions i es presenta com a exemple organitzatiu per a futures seus
El reconeixement unànime de les delegacions participants ha estat un dels grans indicadors de l’èxit d’aquests Jocs dels Petits Estats. Així ho va assegurar la presidenta del comitè organitzador, Anna García, en un primer balanç de l’esdeveniment fet al Parlem-ne, de Diari TV, en què va subratllar que els comitès olímpics dels vuit estats participants han traslladat les seves felicitacions al president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró. García va comentar que les delegacions van destacar especialment “l’acollida, la calidesa humana i l’ambient familiar que s’ha viscut durant tota la setmana”, i “els Jocs són un aparador i ara aquestes delegacions seran els nostres millors ambaixadors”.
Aquesta valoració tan positiva ha fet que, “fins i tot, delegacions com la de Mònaco –que organitzarà els Jocs el 2027– hagin expressat el desig d’estar a l’altura del model andorrà”, va afegir. Així, l’experiència viscuda a Andorra es perfila com una referència a seguir per a les pròximes edicions, i des de l’organització ja s’ha mostrat disposició a compartir coneixement i ajudar que aquest esperit perduri en el futur. “No es tracta d’assessorar-los formalment, però sí que volem compartir la nostra experiència amb ells, parlar i traslladar tot allò que hem après. Estic convençuda que els pot ajudar a preparar-ho amb temps i solidesa”, va culminar García. La presidenta del comitè també va explicar que els Jocs “són un esdeveniment molt més gran del que sembla. Són moltes delegacions, esportistes, oficials, premsa, voluntariat, competicions simultànies, trasllats, serveis mèdics, seguretat...”, però també va voler posar en valor la resposta del país: “La gent ho ha entès, ho ha assumit i s’hi ha deixat la pell. Des del primer dia fins a l’últim, el país ha estat a l’altura. Hem aconseguit una cosa molt difícil: que tothom sentís que aquests Jocs eren seus.” García, a més, va recordar que aquest somni es va començar a preparar fa quatre anys: “Quan vam presentar la candidatura, volíem que els Jocs fossin de tots. I avui podem dir que ho hem aconseguit.”
Sense retorns negatius
D’altra banda, la també vicepresidenta de la comissió permanent del COA va destacar que s’ha cobert el pressupost (4,5 milions d’euros), a falta del balanç definitiu que es presentarà a final de mes, i va voler posar en relleu que no ha aparegut cap resultat positiu en els controls antidopatge practicats. A més, va reconèixer que els petits entrebancs durant els Jocs dels Petits Estats han estat, sobretot, logístics i no pas de transport. “No deixem de ser un país amb problemes de circulació en hores punta i, a més, actualment hi ha diverses obres en marxa.”
EL MENJADOR VA SERVIR FINS A 30.000 MENÚS ALS ESPORTISTES DURANT ELS JOCS
El COA ha volgut recrear l'ambient duna vila olímpica