Bàsquet
Jerrick Harding obre la porta a una sortida del MoraBanc
El jugador ha estat inclòs en el segon millor quintet de la temporada de l’ACB i ha estat el màxim anotador de la Lliga Endesa
El futur de Jerrick Harding està cada cop més lluny del MoraBanc Andorra. El combo nord-americà ha reconegut que pot marxar del club, i aquesta possibilitat ja és més que un simple supòsit. Harding ha deixat clar que vol continuar progressant com a jugador: “Mai es pot dir mai, però vull sempre millorar cada temporada”, ha declarat després de recollir el trofeu MVP de la temporada i utilitzant un to en què s’ha expressat en passat, un detall que alimenta la sensació que la seva etapa al club podria estar arribant al final.
A més Harding ha expressat el seu desig de continuar competint a la lliga espanyola. En aquest context, el jugador de Kansas ha sumat altres fites personals importants: ha estat inclòs en el segon millor quintet de la temporada de l’ACB i ha estat el màxim anotador de la Lliga Endesa.