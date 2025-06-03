Bàsquet

Jerrick Harding obre la porta a una sortida del MoraBanc

El jugador ha estat inclòs en el segon millor quintet de la temporada de l’ACB i ha estat el màxim anotador de la Lliga Endesa

Jerrick Harding recollint el premi MVP MoraBanc.

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

El futur de Jerrick Harding està cada cop més lluny del MoraBanc Andorra. El combo nord-americà ha reconegut que pot marxar del club, i aquesta possibilitat ja és més que un simple supòsit. Harding ha deixat clar que vol continuar progressant com a jugador: “Mai es pot dir mai, però vull sempre millorar cada temporada”, ha declarat després de recollir el trofeu MVP de la temporada i utilitzant un to en què s’ha expressat en passat, un detall que alimenta la sensació que la seva etapa al club podria estar arribant al final.

A més Harding ha expressat el seu desig de continuar competint a la lliga espanyola. En aquest context, el jugador de Kansas ha sumat altres fites personals importants: ha estat inclòs en el segon millor quintet de la temporada de l’ACB i ha estat el màxim anotador de la Lliga Endesa.

