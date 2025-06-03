BÀSQUET
Doumbouya i Goudou-Sinha, primeres baixes al MoraBanc
El MoraBanc Andorra va anunciar la primera baixa en l’equip de cara a la pròxima temporada. Es tracta de Sekou Dombouya, que només va signar l’estiu passat per a una temporada, i les dues parts han decidit posar fi a la seva relació professional. L’ala-pivot francès ha estat molt irregular durant el curs i ha signat uns números d’11,3 punts, 4,5 rebots, 0,8 assistències i 10,1 de valoració de mitjana. En el comunicat, el club tricolor va explicar que “les dues parts han esperat a la finalització del darrer partit del BC MoraBanc Andorra de la temporada 2024-2025 a la Lliga Endesa [per anunciar la decisió] tot i tenir els objectius assolits des de fa ja uns dies”.
La de Doumbouya no serà, lògicament, l’única baixa que hi haurà a la plantilla. També es va oficialitzar la del temporer Goudou-Sinha i, en els pròxims dies, podrien anunciar-se les de Lammers i Evans, que també acaben contracte i no seguiran.