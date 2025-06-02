OLIMPISME
Xavier Espot Miró fa un balanç positiu de l’organització dels Jocs
El president del COA ressalta la capacitat organitzativa de l’esdeveniment i el retorn satisfactori que ha tingut d’altres delegacions
El president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, va fer una valoració positiva de la celebració de la 20a edició dels Jocs dels Petits Estats que van acabar dissabte al país. El màxim mandatari de l’olimpisme nacional va assenyalar que “estem molt satisfets, és veritat que organitzar uns Jocs vol molt de sacrifici i no els he pogut gaudir tant com alguns espectadors perquè sempre n’estàs pendent”, i va agregar que “he estat durant tota la setmana molt tranquil, però també hi ha hagut una mica d’estrès en alguns moments”. A nivell organitzatiu, va declarar que “en general l’organització ha estat ben feta i la gent ha complert molt bé des de tots dels àmbits organitzatius”, a més d’afegir que “ho sabia perquè som coneixedors del nostre país i sabem com és tothom”.
Més enllà de la mirada pròpia, Espot Miró va destacar també que “els retorns que tinc de totes les delegacions és que la gent està contenta amb els hotels, els menjadors i amb el transport”, i va afirmar que “no he tingut cap queixa de la resta de comitès, que és el que volíem”. Sobre els aspectes negatius, el president del COA va destacar que “cada vegada que se’ns ha encès un foc, l’hem pogut apagar immediatament i crec que això és l’èxit de l’organització”.
Espot Miró va referir-se també a l’aspecte esportiu, i va declarar que “quan parlem de medalles, estem molt satisfets amb els qui n’han aconseguit. Però també hem de tenir molt respecte pels que no han pujat al podi”, a més d’afegir que “són gent sacrificada i molt seriosa que dediquen la vida a l’esport. El que sabem és que Andorra ha fet un gran paper a nivell esportiu, que és el més important”. Per últim, el dirigent olímpic va assenyalar que “al nostre país som molt crítics, i és veritat que hem de ser-ho. Però amb sentit comú també podem dir que tenim un gran país esportiu en tots els àmbits”, i va concloure que “s’ajuda molt els esportistes, i ja està bé que sigui així, perquè ara en veiem els fruits”.