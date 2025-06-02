AUTOMOBILISME
Victòria de Raül Ferré a l’estrena del Campionat d’Andorra amb la Pujada a Arinsal
Raül Ferré va endur-se la victòria a la Pujada a Arinsal, primera cursa en el retorn del Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM). El pilot va superar Joan Vinyes i Joan Gil en la categoria Sport. En producció, el triomf va ser per a Josep Treserra, i en VHC la victòria se la va endur Jordi Enjuanes. La següent cursa del campionat nacional arribarà a final de mes amb la Pujada a Arcalís, programada per al dissabte 28 de juny.
La Pujada a Arinsal va puntuar per als campionats d’Espanya i França. En el cas del país veí del sud, la prova va tenir també sabor nacional, ja que Edgar Montellà va ser tercer. El triomf havia estat per a Arkaitz Ordoki, i Jordi Vilardell va ser segon. Pel que fa al Campionat de França de Segona Divisió, Sébastien Jacqmin, en Sèrie A, i Roland Garces, en Sèrie B, van ser els vencedors.