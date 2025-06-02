Ciclisme
Roger Turné puja fins a la 4a posició de la general del Campionat Shimano Super Cup MTB
La prova s'ha disputat aquest cap de setmana a Naturland
Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Naturland la prova de XCO Shimano Super Cup MTB Naturland. El corredor andorrà de La Nucia BH Coloma Academy, Roger Turné, ha tornat a demostrar que es troba en un gran moment de forma.
Tot i patir una punxada a l’inici de la cursa, lluny de la zona tècnica, que el va relegar a l’última posició amb una diferència considerable, Turné va protagonitzar una espectacular remuntada durant tota la competició, finalitzant en 8a posició en la categoria sub-23. Un esforç que no només li ha valgut un bon resultat, sinó també el fa escalar posicions fins a la 4a posició de la classificació general del circuit Shimano Super Cup MTB, a falta només de la darrera prova que se celebrarà al setembre a la Sea Otter Europe.
Turné, que feia tan sols dos dies havia tingut una gran actuació a la cursa de Pal dels Jocs dels Petits Estats (JPEE), comentava al final de la cursa: "Pensava que em trobaria més cansat, ja que als Jocs ho vaig donar tot i em vaig buidar, no em vaig guardar res. Però la veritat és que avui m’he trobat molt bé, i el fet d’anar remuntant posicions i veure que tenia cames m’ha motivat moltíssim!"