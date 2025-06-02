BÀSQUET
Harding acaba el curs com a màxim anotador de l’ACB
Jerrick Harding va rebre el premi de màxim anotador de la Lliga ACB. Amb una mitjana de 20 punts per partit, l’escorta nord-americà del MoraBanc Andorra ha estat el primer guanyador d’aquest nou guardó de la competició. Harding va imposar-se en aquest rànquing de màxims anotadors a Derrick Alston Jr., del Baxi Manresa, que va acabar la lliga regular amb una mitjana de 17 punts.
Després de rebre el guardó, Harding va assenyalar que “aquest premi significa molt, és increïble poder formar part de la llista de màxims anotadors” i va afegir que “no ho he aconseguit sol, tinc grans companys, com pivots que em fan grans bloquejos, o grans bases”. Per últim, va agrair un premi que “significa molt per a mi”, a més de mostrar-se “molt agraït i emocionat”.
A banda de ser el màxim anotador del curs, Harding va ser escollit també en el segon millor cinc de la Lliga ACB.