FUTBOL
El primer dels capítols
L’FC Andorra rep l’Eivissa al nou Estadi de la FAF, en el partit d’anada de la semifinal per tornar a Segona Divisió
Hi ha partits que no són com els altres. Partits que respiren un aire especial, que pesen més i que poden canviar el rumb d’un club. Aquest n’és un i l’FC Andorra rep l’Eivissa (17.00 h) al nou Estadi de la FAF, a Encamp, en l’anada de la semifinal del play-off d’ascens a Segona Divisió, i tot el que s’hi jugui tindrà regust de final.
L’equip tricolor ha deixat enrere qualsevol llast emocional i s’ha conjurat aquesta setmana a la Vall d’en Bas, a les instal·lacions de Royal Verd, per fer el primer dels quatre passos cap al retorn al futbol professional. Tot i que l’FC Andorra no ha jugat encara cap partit oficial al nou estadi, el vestidor tricolor transmet calma i confiança. “És cert que ens hauria agradat jugar al Nacional, perquè és on ens hem sentit còmodes durant tota la temporada, però no ens preocupa. Hi hem pogut entrenar dues sessions i ens hi adaptarem. L’equip ha treballat bé”, va afirmar l’entrenador tricolor, Beto Company. L’Eivissa arriba a Andorra com a tercer classificat del segon grup de Primera RFEF, amb baixes destacades com Davo, Álex Gallar i Guillem Molina, però amb galons, experiència, un tècnic de renom com Paco Jémez i una plantilla plena de noms contrastats. El tècnic andalús també va reconèixer la proximitat futbolística entre els dos equips i va apuntar que “l’FC Andorra és un rival molt semblant a nosaltres en la manera de jugar, la col·locació al camp i els mecanismes per treure la pilota. Els he d’explicar això als meus jugadors perquè puguin contrarestar-los i fer-los mal dins del camp”. Sobre l’escenari, Jémez va restar-li importància: “Sé que jugarem en un camp que no és el seu habitual, però m’és igual. Mentre hi hagi porteries, es pugui jugar, i la gespa estigui en bon estat, la resta és secundari”. Company va destacar que “tenim les nostres armes i estem convençuts que podem fer una gran eliminatòria. No crec que hi hagi cap favorit, perquè això és un 50-50, sense cap mena de dubte”. A més, el tècnic tricolor va deixar clar que “no cal cremar totes les naus a l’anada. Volem arribar amb avantatge a Eivissa, però sabem que fins a l’últim minut tot pot passar. La clau estarà en els detalls”.
