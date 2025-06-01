Leo Páez i Rosa Van Doorn guanyen la Copa del Món Marathon Naturland

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El colombià Héctor Leonardo Páez León i la neerlandesa Rosa Van Door han guanyat la segona prova de la Copa del Món Marathon Naturland Andorra 2025. A la cursa, de 60 quilòmetres amb 1.984 metres de desnivell, hi han participat més de 100 corredors procedents de més de 20 països. Leo Páez ha marcat un temps de 2.45.06, mentre que Van Doorn ha parat el cronòmetre en un temps de 3.24.41.