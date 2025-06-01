FUTBOL
L'FC Andorra colpeja primer (2-0)
Els gols de Cerdà i Lautaro han donat el triomf als tricolors davant de l'Eivissa
L’FC Andorra ha derrotat 2-0 a l’Eivissa a l’anada de la primera eliminatòria del play-off d’ascens a Segona Divisió, i ha fet un pas de gegant per disputar la final. Tot i el mal inici, els gols de Cerdà i Lauti han donat avantatge als tricolors, un marge que hagués pogut ser molt més ampli, ja que els de Beto Company han tingut ocasions per deixar enllestida ja l’eliminatòria. Tot això, a l’estrena de l’FC Andorra a l’Estadi de la FAF d’Encamp, amb un grandíssim ambient amb 3.141 espectadors.
Els tricolors no han arrencat gens bé, i és que la pressió de l’Eivissa els ha complicat molt la sortida de pilota amb una pressió molt alta. A més, els balears han generat les ocasions més clares, com un tir de Javi Jiménez que Ratti ha enviat a córner, o un altre de Javi López que també ha tret el porter de l’FC Andorra. Els tricolors gairebé no arribaven a l’àrea contraria més enllà d’un tir llunyà d’Álvaro Martín, però han aprofitat un contracop per obrir el marcador. Pau Casadesús ha marxat en velocitat del seu defensor enganxat a la banda, i ha arribat fins a la línia de fons, on ha posat la pilota cap enrere perquè Cerdà fes el primer. El gol ha deixat tocats als balears, molt inferiors des d’aquell moment, mentre que l’FC Andorra ha pujat línies i ha acabat arribant el segon. Primer l’ha buscat Nieto amb un cop de cap que s’ha estavellat al pal, però a la jugada següent, Lautaro no ha desaprofitat una excel·lent centrada de Martí Vilà per fer el 2-0 abans del descans.
A la represa, l’Eivissa ha semblat arrencar de nou un pèl millor, tot i que en aquest cas sense generar ocasions clares, més enllà d’algunes arribades. De fet l’FC Andorra ha tingut opcions de fer el tercer al contracop, en una arribada de Nieto. L’Eivissa ha provat també retallar diferències pensant en la tornada, però els tricolors s’han fet amos del partit i han perdonat deixar l’eliminatòria enllestida ja avui amb una ocasió de Manu Nieto, i una altra de Luismi, però el marcador ja no s'ha tornat a moure, i tot es decidirà diumenge vinent a Eivissa a partir de les 19.00 hores.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 2: Ratti; Casadesús, Molina, Bomba, Martí Vilà; Erik Morán, Álvaro Martín, Álvaro Peña; Nieto, Lautaro, Cerdà.
EIVISSA, 0: Ramón Juan; David Astals, Monjonvell, Iago Indias, Javi Jiménez; Olabe, Jesús Álvarez; Bebé, Marc Domènech, López-Pinto; Mo Dauda.
CANVIS: Villahermosa per Álvaro Peña (46’); Ivan R. per Vilà (58’); Trigueros per Casadesús (71’); Clemente per Morán (71’) i Luismi per Bomba (81’) –FC Andorra-. Zarzana per López-Pinto (46’); Gori per Javi Jiménez (70’); Quique per Mo Dauda (78’); Eugeni per Olabe (78’) i Medina per Astals (86’) -Eivissa-.
GOLS: 1-0, Cerdà (18’); 2-0, Lautaro (42’)
ÀRBITRE: Jorge Tárraga Lájara (Albacete).
TARGETES: Groga a Álvaro Martín i Manu Nieto -FC Andorra-; Monjonell i Unai Medina -Eivissa-.
ESTADI: Estadi de la FAF, 3.141 espectadors.