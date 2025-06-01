CICLISME DE MUNTANYA
Gerardo Ulloa i Estíbaliz Sagardoy imposen la seva llei a Naturland
El circuit de la cota 2000 de Naturland va ser l’escenari d’una autèntica exhibició de força, resistència i talent en la cinquena prova de la Shimano Super Cup Massi 2025, amb victòries de Gerardo Ulloa i Estíbaliz Sagardoy.
Les dues curses, masculina i femenina, es van decidir al final
El mexicà Ulloa va signar una actuació de pura estratègia per conquerir el primer lloc del podi després d’un intens frec a frec amb Jofre Cullell. Ulloa va sortir amb decisió des del primer moment, imposant un ritme altíssim que li va permetre obrir un marge important respecte dels seus rivals. Cullell, afectat per un inici dubitatiu, va iniciar una espectacular remuntada fins a connectar amb Ulloa a meitat de cursa. L’intercanvi de posicions entre els dos va ser constant, però en el sprint final va ser Ulloa qui va trobar més força per creuar la meta en primera posició. En la categoria femenina, l’emoció va ser també protagonista. La navarresa Estíbaliz Sagardoy va oferir una cursa impecable, imposant-se en un cara a cara molt disputat amb Paula Gorycka i, en un altre final d’infart, va trobar el cop de pedal definitiu per assegurar-se la victòria i pujar al graó més alt del podi.