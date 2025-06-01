Motor
Edgar Montellà líder a la pujada a Arinsal
El pilot andorrà ha guanyat en categoria CM
El pilot andorrà, Edgar Montellà, ha finalitzat tercer absolut d'Andorra i d'Espanya i segon a la categoria 3 de la classe 11 espanyola, cosa que el continua deixant líder en el campionat espanyol després de la Pujada a Arinsal, celebrada aquest cap de setmana. "Hem guanyat en la categoria CM sent els més ràpids del grup 6 d'Andorra", ha explicat Montellà. La prova, que també puntuava per al campionat d’Andorra i per al de la FFSA de la segona divisió francesa, ha tingut rècord d’inscrits amb més de 100 pilots.