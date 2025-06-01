CURSES DE MUNTANYA
Arnau Soldevila i Ari Fenés signen la cinquena plaça a Àustria
Els representants andorrans van brillar amb grans resultats a la Hockönig Skyrace que es va disputar ahir a Àustria. En un exigent recorregut de 31,2 km i 2.580 metres de desnivell positiu, els corredors de la FAM van mostrat un gran nivell, aconseguint tres posicions dins del top 10 absolut.
En la categoria femenina, Ari Fenés va completar una actuació molt destacada i regular, que li va valer la cinquena posició, amb un temps final de 4h26’57”. L’objectiu era clar, tornar a colar-se entre les cinc millors en una prova de les Skyrunner World Series, i ho va aconseguir mantenint un ritme sòlid i controlant bé la cursa des de l’inici. En categoria masculina, Arnau Soldevila i Samu Ponce van entrar junts al top 10, en cinquena i sisena posició, respectivament. Soldevila tornava després d’una aturada per lesió i Ponce, en el seu debut oficial com a membre de l’equip nacional, va deixar molt bones sensacions.