BÀSQUET
El MoraBanc tanca el curs amb victòria a Granada
El MoraBanc Andorra va tancar la temporada a la Lliga Endesa amb una tercera victòria consecutiva, la 14a del curs, en una pista ja sense oxigen: la del Coviran Granada, un dels dos equips descendits que l’any vinent jugarà a la Primera FEB. Els de Joan Plaza es van imposar per 77 a 89 en un duel que van dominar des del salt inicial, tot i algunes concessions al llarg del partit.
L’equip tricolor acaba la lliga amb 14 triomfs, tres seguits
Bona sortida, amb un parcial inicial de 2 a 14 que ja deixava clar que els tricolors no anaven de passeig a Granada i Shannon Evans, amb sis punts en aquest primer parcial, va liderar un equip encès que tancava el primer quart amb un còmode 18 a 30. El segon quart, però, va portar la relaxació lògica d’un equip sense pressió i amb la feina feta, i el Granada, orgullós, es va apropar fins al 32 a 38 i mantenia viu el pols. Però abans del descans, el MoraBanc va recuperar el to, amb Chougkaz marcant el ritme i un parcial de 2 a 11 va deixar el marcador en un (+15) 34 a 49 al descans. A la represa, el panorama va canviar. El MoraBanc es va col·lapsar i el Granada, amb un arravatament d’orgull, va tornar a creure-hi. Un parcial de 21 a 9 posava el grup de Pablo Pin a només quatre punts (62-66) i feia saltar les alarmes. Però al darrer quart, els de Joan Plaza van reaccionar i amb un parcial final de 7 a 18, els tricolors van posar el punt final a la temporada. El més destacat del partit, Shannon Evans, amb 16 punts.