FUTBOL
Estrena amb derrota
La selecció femenina mereix molt més, però cau contra Geòrgia al primer partit que disputen a l’Estadi de la FAF
El que havia de ser una festa històrica –primer partit de la selecció femenina absoluta al nou Estadi Nacional de la FAF– va acabar en frustració i una sensació estranya de deixar escapar viva Geòrgia. Andorra va caure per 1 a 2, però el resultat és tan discutible com reversible, ja que l’equip visitant va cometre una errada de reglament flagrant: va fer quatre canvis en quatre finestres diferents, vulnerant la normativa FIFA. L’àrbitra del duel, Vesna Miletic, no ho va detectar i ara la FAF ha de presentar una queixa formal que podria canviar el signe del partit i atorgar els tres punts a les tricolors.
Geòrgia va fer els quatre canvis en quatre finestres i la FAF reclamarà
El partit va començar dur, espès, amb més tensió que futbol, i ben aviat va arribar el cop: al minut 12, Ambalia va aprofitar una passada dins l’àrea de Mtskerashvili per fer el 0 a 1 i silenciar el nou estadi. La reacció, però, va ser immediata i Tere Morató va robar una pilota a camp propi i va dibuixar una assistència mil·limètrica a l’espai per a Carla Ber, que va definir amb sang freda davant Gabunia (17’). L’empat donava aire a l’equip d’Albert Panadero, que va créixer i va començar a trobar espais. Però el segon gerro d’aigua freda arribaria abans de la mitja hora: una falta servida per Mtskerashvili des de la dreta es va colar directa, sense que ningú la toqués, a la porteria d’Alba Martín. Tot i l’engany, el marcador tornava a castigar més del compte.
A la represa, el partit es va trencar. L’Andorra va fer un pas endavant i va començar a gratar a l’àrea rival. Ari Gonçalves va tenir una ocasió claríssima i just després, l’expulsió de Pasikashvili per una falta sobre Carla Ber, que marxava sola, deixava les georgianes amb una menys durant gairebé 40 minuts. A partir d’aquí, tot i que només hi va haver un equip que va voler jugar, el futbol, de vegades, castiga la generositat i premia el cinisme. Geòrgia es va replegar, va fer el partit llarg, va especular, va buscar interrompre i frenar el ritme i Andorra ho va intentar de totes les maneres: Ari va enviar una pilota al pal amb tot a favor i Laia Solé, ja a l’afegit, va estavellar un cop de cap al travesser a centrada d’Erica Gonçalves. Amb aquest resultat –a l’espera de la resolució per la infracció de les georgianes–, les tricolors es mantenen amb 4 punts a la Nations League i dimarts rebran Malta.