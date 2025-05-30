BÀSQUET

El MoraBanc tanca el curs davant del Granada

El MoraBanc visita el Granada.

El MoraBanc visita el Granada.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra tancarà la temporada aquesta tarda (18.30, hores) davant del Covirán Granada. Amb la feina ja feta des de fa setmanes i els andalusos ja descendits, el duel no tindrà res en joc a cap de les dues bandes, però els tricolors buscaran tancar el curs amb bon peu i sumar la 14a victòria a l’ACB per intentar acabar en 11a posició.

“Volem acabar bé la lliga, sent seriosos i professionals”
Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

L’entrenador dels tricolors, Joan Plaza, va manifestar sobre el duel que “volem acabar bé la lliga, sent seriosos i professionals. Els jugadors saben que hem d’aprofitar cada dia per aprendre i ser millors”, i sobre el rival, va destacar que “voldrà acomiadar-se bé i jugarà fort, demà esperem la seva millor versió”. Llovet i Harding seran baixa.

