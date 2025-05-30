FUTBOL
Doble repte al nou estadi
La selecció femenina debuta al nou feu d’Encamp contra Geòrgia amb l’objectiu de seguir sumant a la Nations League
La selecció femenina torna a escena a la UEFA Nations League amb dos partits exigents, el d’avui davant Geòrgia i el de dimarts contra Malta –ambdós a les 19.00 hores–, en una finestra que pot marcar un abans i un després en el creixement de l’equip. El partit contra les georgianes servirà per desprecintar per a la selecció el nou estadi de la FAF a Encamp, que es convertirà oficialment en la nova casa dels combinats absoluts.
“Una finestra complicada i amb rivals molt competitius, però volem seguir en la mateixa línia”
El retorn de la Nations arriba amb la moral alta entre les noies d’Albert Panadero després de la victòria memorable davant Xipre a l’Estadi Nacional, on Tere Morató va brillar amb un doblet que va donar els tres punts i va permetre a Andorra, amb quatre punts sumats, igualar ja la seva millor participació en una fase prèvia. El seleccionador va explicar que és “una finestra amb rivals molt competitius com Geòrgia i Malta, però volem seguir en la mateixa línia”, tot apuntant que el fet de debutar al nou estadi “és una motivació extra”. Tenir una casa pròpia, un camp d’aquestes condicions, ens ajuda molt. Ens hi hem d’adaptar ràpidament, però ho vivim amb molta il·lusió”. Pel que fa a la convocatòria, la selecció femenina presenta quatre canvis respecte a la nòmina de futbolistes que es van enfrontar a Xipre. La portera Álex Cardoso, Olga Sabio, Emma Duro i Clàudia Plaja són novetat en una llista en què cauen Luna Marcet, Maria Moles, Aitana Colobrans i Ariadna Pernía. La migcampista Maria da Cruz, per part seva, va expressar l’optimisme del grup de cara a aquests dos compromisos: “Els afrontem de la millor manera possible. Hem treballat molt en cada entrenament, coneixem bé els rivals, volem puntuar i ho intentarem amb ambició.” En l’àmbit personal, també ha estat una temporada especial per a la jugadora de l’Enfaf, després de la seva reaparició als terrenys de joc el mes de març passat: “Estic molt contenta. Ha estat una temporada molt dura, però viure aquests partits i aquests moments amb la selecció és un orgull enorme.” Finalment, va destacar “el privilegi” de poder jugar en un estadi com el d’Encamp.
Álex Cardoso, Olga Sabio, Emma Duro i Clàudia Plaja, les quatre novetats