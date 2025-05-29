BÀSQUET
La selecció masculina suma la segona plata
Els tricolors perden la final davant d’una Xipre molt superior físicament
La selecció masculina de bàsquet 3x3 es va penjar la medalla de plata, després de perdre la final davant de Xipre per 21 a 13. El físic i l’encert dels xipriotes –amb jugadors professionals i més rodatge internacional– van acabar decantant el partit, tot i un inici prometedor dels tricolors (3-5). Xipre va anar imposant el seu domini i amb un parcial de vuit punts consecutius va acabar d’aplanar el triomf.
L’equip, integrat per Oriol Fernández, Jordi Fernández, Alexis Bartolomé i Dani Mofreita, va demostrar un nivell molt competitiu al llarg del torneig, amb una fase prèvia excel·lent (tres victòries i una derrota) i una semifinal solvent contra Malta (21-16), però va acabar claudicant a la final. Tot i la derrota, la plata deixa un bon regust, tenint en compte que la selecció millora la medalla de bronze aconseguida als Jocs de Malta 2023. Oriol Fernández va explicar que “l’objectiu era fer medalla, ho hem aconseguit, i tot i que ara estem una mica capcots per la derrota a la final, segur que ho celebrarem”. Pel que fa al partit, el jugador andorrà va reconèixer que “ens ha faltat una mica d’energia. Nosaltres no som un equip físic i ho hem acusat. Ho hem intentat i no ha pogut ser, però acabem molt contents igualment”. Jordi Fernández es va expressar en termes semblants i va destacar que “ja heu vist Xipre, unes bèsties pardes, i físicament ens costa molt jugar contra ells. Ens emportem una plata que serà recordada per molts anys”.
