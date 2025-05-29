BÀSQUET
Primeres decisions
Shannon Evans i Ben Lammers no continuaran el curs vinent al MoraBanc Andorra i Kyle Kuric seguirà un any més
Ben Lammers i Shannon Evans no seguiran la temporada vinent al MoraBanc Andorra. Tots dos jugadors van arribar l’estiu passat, tenien contracte només fins a final d’aquest curs i no renovaran el vincle amb el club tricolor. Lammers no ha acabat d’oferir les xifres que s’esperaven i ha aportat una mitjana de 7,6 punts, 4,4 rebots i 0,8 assistències en 20’44” minuts per partit, i el club anirà a buscar un altre cinc al mercat. Per la seva banda, Shannon Evans, tot i mostrar moltes arestes, ha estat un dels directors de joc destacats de l’equip, amb uns registres de 12,8 punts, 2,8 rebots i 4,7 assistències en 24’25” minuts de mitjana, però ara vol continuar la seva carrera fora de la Lliga ACB.
En contrast, Kyle Kuric complirà el seu contracte –té signat fins al 2026– i seguirà una temporada més com a jugador del MoraBanc Andorra. El tirador nord-americà ha estat una peça important per la seva capacitat ofensiva en alguns partits clau i la seva experiència, i assegura continuïtat i fiabilitat en la línia exterior de l’equip. Una de les grans incògnites ara mateix és el futur de Jerrick Harding. L’escorta nord-americà va arribar a Andorra l’estiu del 2023 amb un contracte d’una temporada i va renovar el juliol passat per a un any addicional i ara que el seu vincle torna a finalitzar aquest estiu, el seu futur sembla lluny d’Andorra, ja que la gran temporada no ha passat desapercebuda per a diversos clubs, alguns de la Lliga Endesa. Evidentment, aquestes no seran les úniques sortides a la plantilla del MoraBanc, ja que el club preveu diversos moviments durant l’estiu per redefinir l’equip i la direcció esportiva ja treballa en la confecció d’una nova plantilla, amb canvis tant al joc interior com a l’exterior. Una de les poques certeses a hores d’ara és la continuïtat de Joan Plaza a la banqueta. El tècnic català, que va arribar al gener substituint Natxo Lezkano, complirà l’any de contracte que té signat, fins al juny del 2026. En els 16 partits que ha dirigit fins ara com a tricolor, ha aconseguit un balanç de vuit victòries i vuit derrotes, un rendiment clau per certificar la permanència a l’elit del bàsquet espanyol. Encara queda per disputar el darrer enfrontament de la temporada, demà a les 18.30 hores a la pista del Covirán Granada, però Plaza ja ha transmès a la direcció del club la voluntat de construir una plantilla ambiciosa, amb un projecte que consolidi el seu lloc a l’ACB i que pugui aspirar a alguna cosa més que simplement mantenir-se a la Lliga Endesa.